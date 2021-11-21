Начинают болеть: ВОЗ планирует оказать помощь мигрантам на границе Беларуси и Польши

В организации намерены способствовать развитию медицинской инфраструктуры.
Всемирная организация здравоохранения намерена оказать медицинскую помощь мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе.
Об этом сообщает белорусское государственное издание БЕЛТА со ссылкой на директора по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншауба.
Он назвал ситуацию на белорусско-польской границе "как минимум непростой, вызывающей большую обеспокоенность". Рокеншауба отмечает, что беженцы жалуются на здоровье, у некоторых из них появляются хронические заболевания.
"Мы, как представители ВОЗ, вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь со своей стороны: предоставить медикаменты, медицинские принадлежности, способствовать развитию медицинской инфраструктуры", — отметил Джеральд Рокеншауб.
Директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ подчеркивает, что проблемы со здоровьем могут возникать из-за использования слезоточивого газа.
"Мы смотрим на то, как помочь людям, которые испытали его (слезоточивый газ — ред.) влияние. Но прежде всего люди нуждаются в перспективе на будущее. Большинство сказали, что не хотят возвращаться домой. Но нас прежде всего интересует медицинский аспект", — подчеркнул Рокеншауб.
Как сообщается, уже 22 ноября в Беларусь прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал причастность своих силовиков к коллапсу на польской границе.
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