Начнет разваливаться, как карточный домик: экс-депутат Госдумы озвучил условие распада РФ

По его мнению, после поражения в войне с Украиной на территории РФ вспыхнет "война мафиозных кланов".

Россия начнет разваливаться как карточный домик, а на ее территории вспыхнет "война мафиозных кланов за передел собственности и территорий".

Такое мнение высказал российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко в интервью "УНИАН".

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"Если сейчас исчезнет имперское, цементирующее, удерживающее силой государство, то центробежные движения начнут преобладать, и Россия начнет разваливаться, как карточный домик. И не только в национальных республиках (Татарстан, Тыва, Якутия, Республики Северного Кавказа), где потенциал отделения достаточно силен", но и в российских регионах, таких как Дальний Восток, Урал, Сибирь, Камчатка и так далее. Я думаю, что эта тенденция возобладает. Не утверждаю, что она обязательно победит, но при поражении России начнет себя проявлять", – считает эксперт.

По его мнению, после поражения в войне с Украиной на территории РФ разразится "война мафиозных кланов за передел собственности и территорий". Яковенко предполагает, что после этого Россия перестанет кому-нибудь угрожать как единая империя.

"Если Россия сохранится в этих границах, угроза останется. Если РФ переживет период распада, то отдельные ее части будут вполне в состоянии начать превращаться в нечто более цивилизованное, в том числе и посредством западного мира", – подытожил он.

Распад РФ: что известно

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