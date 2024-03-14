"Начнутся очень серьезные революционные процессы": боец легиона "Свобода России" о грядущих событиях в РФ

В будущем на территории России начнутся серьезнейшие революционные процессы, в результате которых регионы получат свободу. Возможно, не все сразу, но по частям так точно.

Об этом заявил доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью 24 Каналу.

По словам Барановского, сегодня в России властвует настоящий оккупационный режим. Владимир Путин уже давно узурпировал государственную власть – в 2020 году диктатор совершил конституционный переворот, чтобы продолжить баллотироваться в президенты. Более того, путинские войска на собственной территории ведут себя как оккупанты, несмотря на ущерб, наносимый гражданскому населению.

"Они думают, что мы находимся на определенной улице, начинают со всех видов техники туда стрелять. Нас там уже давно нет, а под ударом оказываются жилые дома обычных граждан. Путинцам на это наплевать. Так, как они привыкли действовать в Украине, так же они ведут себя и внутри России – это внутренняя оккупация», – говорит Барановский.

Ранее ГУР опубликовал перехват о ситуации на Белгородщине.

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