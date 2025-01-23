"Нацистский" жест Илона Маска: премьер-министр Израиля сделал неожиданное заявление

По словам Нетаньяху, в отношении Маска распространяют "ложную клевету".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неожиданно поддержал американского миллиардера Илона Маска, которого раскритиковали из-за противоречивого жеста во время инаугурации президента США, напоминавшего "римский салют" — поздравления в нацистской Германии.

В четверг, 23 января, он прокомментировал скандал вокруг советника Дональда Трампа в соцсети Х.

По словам Нетаньяху, в отношении Маска распространяют "ложную клевету".

"Илон – великий друг Израиля. Он посетил Израиль после резни 7 октября, во время которой террористы ХАМАС совершили худшую жестокость против еврейского народа со времен Холокоста”, — написал он.

Нетаньяху добавил, что с тех пор американский миллиардер "неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищаться от террористов и режимов, стремящихся уничтожить единое еврейское государство".

Илон Маск перепостил сообщение израильского премьера в своем аккаунте на Х и поблагодарил Нетаньяху за эту поддержку.

Напомним, Илон Маск сделал странный жест на выступлении по поводу инаугурации Дональда Трампа. Во время своей речи он правой рукой ударил себя в грудь, затем выбросил руку вверх.

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