В испанском городе Сан-Себастьяне российский турист, увешанный георгиевскими лентами, напал на украинок и оскорблял их нецензурной лексикой.
Инцидент произошел в одном из заведений питания.
Видео конфликта опубликовал в телеграмме активист Сергей Стерненко.
"Всем россиянам нужно прекратить выдавать визы в страны ЕС. Пусть сидят в своих мухосранских, если не умеют себя вести как цивилизованные люди", — написал он.
На обнародованных кадрах виден мужчина, уехавший отдыхать в "загнивший" Запад, перекривляет украинский язык. А граждан Украины оскорбляет, называя их "тупыми б*ндеровцами, хох*питеками". Россиянин, чья страна ведет войну против Украины и чьи граждане убивают мирное население, злорадствует этим и призывает украинок идти воевать.
"Посмотрите, тупые б*ндеровцы, хох*питеки. Нет, чтобы быть на войне, сидеть дома... Пет*шняя ср*на. В атаку. Нацисты ср**ни", — сказал "высокообразованный" россиянин.
Женщины на подстрекательство и обиды мужчины не обращали внимания.
Напомним, 31 августа ЕС полностью останавливает действие соглашения об упрощении визового режима с РФ с 2007 года. Это означает, что теперь количество выданных шенгенских виз значительно уменьшится, срок их ожидания и стоимость увеличится (от 35 до 80 евро), а проверка подаваемых станет строже. То есть поехать посмотреть на шпили европейских соборов, чтобы заодно еще и отравить оппонентов Путина, станет почти невозможно.
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