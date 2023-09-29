Над аэропортом Франкфурта пролетел неизвестный дрон: рейсы отменили

В четверг, 28 сентября, над крупнейшим аэропортом Германии в городе Франкфурте зафиксировали неизвестный дрон. Работу пришлось прекратить на 40 минут.

Об этом пишет немецкое издание Hessenschau.

Дрон был замечен дважды

Впервые дрон зафиксировали после 20:00. Как только был замечен второй взлет, работу аэропорта прекратили с 20:30 до 21:10. По словам пресс-секретаря Fraport, последствия до сих пор ощущаются, однако в пятницу утром на сайте аэропорта больше не было ни одного отмененного рейса.

Известно, что 20 рейсов отменили, однако непонятно, были ли все связаны с инцидентом. Были также бессчетные задержки.

Ранее говорилось, что в Польше в аэропорту города Катовице мужчина решил пошутить о "бомбе" в багаже. После этого на место приехали все экстренные службы, а когда взрывчатку не нашли – мужчину оштрафовали и не пустили в самолет.

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