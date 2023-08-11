Над аэропортом Внуково в Москве закрыто небо: пропагандисты сообщают о БПЛА

В пятницу, 11 августа, над московским аэропортом "Внуково" закрыли небо.

Над аэропортом Внуково объявлен режим "Ковер".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В районе города Кубинка Московской области заметили беспилотник. Он якобы летит в сторону Москвы.

"Воздушное пространство над столичным аэропортом "Внуково" закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены... Часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты", — сообщают росСМИ.

Следует добавить, что режим "Ковер" требует немедленной посадки или выведения из этого района всех находящихся в воздухе судов.

Напомним, накануне, 10 августа, в Москве также временно закрывали аэропорт "Внуково" из-за "подозрительной активности в небе". Из-за этого задержались не менее 5 рейсов. Мэр российской столицы заявил, что ночью в сторону Москвы летели два неизвестных БПЛА, которые якобы уничтожили силы ПВО.

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