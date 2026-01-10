Над базой для защиты Европы от "Орешника" заметили неизвестные дроны

Вооруженные силы Германии / © Associated Press

Неидентифицированные дроны были замечены над немецкой системой противоракетной обороны Arrow 3, предназначенной для защиты Европы, в частности от гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник». Инцидент произошел на авиабазе Аннабург, всего за два дня до введения системы в эксплуатацию.

Об этом сообщает United24 со ссылкой на Deutsche Welle.

Хотя инцидент над авиабазой Аннабург в Саксонии-Анхальт произошел еще 1 декабря, о нем стало известно лишь через несколько недель.

По информации Бундесвера, дроны были замечены на высоте около 100 метров над военной базой. Подразделение быстрого реагирования запустило боевой беспилотник, пытаясь перехватить дрон-нарушитель.

Немецким силам удалось визуально идентифицировать по крайней мере один из беспилотников, но они не смогли его нейтрализовать до того, как он покинул этот район.

Военные чиновники считают, что беспилотные летательные аппараты проводили операции наблюдения, направленные на определение точного местонахождения недавно установленных Германией систем противовоздушной и противоракетной обороны Arrow-3.

Система Arrow 3 была приобретена в рамках инициативы «Небесный щит» и предназначена для защиты европейского воздушного пространства. Высотная ракета-перехватчик, разработанная Израилем и Соединенными Штатами, предназначена для уничтожения баллистических ракет вне атмосферы.

Германия недавно ввела эту систему на вооружение в рамках более широких усилий по усилению своей обороны от угроз ракет дальнего радиуса действия.

После инцидента немецкие власти начали уголовное расследование.

Напомним, ранее расследование, проведенное немецкими изданиями, установило, что полеты неизвестных дронов над Германией могут быть связаны с грузовыми кораблями, которые имеют непосредственное отношение к России.