Над базой с Рубио и Хегсетом заметили неизвестные дроны — WP

Марк Рубио / © Associated Press

Над военной базой Форт Макнейр, где живут госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, были замечены неизвестные дроны.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

«За последние 10 дней над базой, где живут Рубио и Гегсет, фиксировали по несколько дронов за одну ночь. Это стало поводом для усиления мер безопасности и совещания в Белом доме по дальнейшим действиям», — отмечает источник.

Наблюдение дронов в Вашингтоне состоялось на фоне того, как США объявили глобальный уровень опасности для зарубежных дипломатических представительств и усилили меры защиты на ряде баз внутри страны.

Напомним, 15 сентября 2024 года во Флориде на Дональда Трампа было совершено второе покушение. Произошла стрельба вблизи поля для гольфа. По данным CNN, злоумышленник задержан.