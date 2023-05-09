Над Черным морем заметили разведывательный беспилотник США (фото)

Во вторник, 9 мая, над акваторией Черного моря был замечен американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Об этом сообщает мониторинговый сервис Flightradar24.

Над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник США. Фото: скриншот

По данным сервиса, беспилотник патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Американский беспилотник не приближается к границам временно оккупированного Крыма.

Напомним, США перебросили в Эстонию самые современные истребители F-22.

Читайте также: