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Над Черным морем заметили разведывательный беспилотник США (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
1 мин
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Над Черным морем заметили разведывательный беспилотник США (фото)

Над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник США. / Фото: raf.mod.uk

Разведывательный беспилотник США зафиксировали над Черным морем.

Во вторник, 9 мая, над акваторией Черного моря был замечен американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Об этом сообщает мониторинговый сервис Flightradar24.

Над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник США. Фото: скриншот / ©
Над Черным морем был замечен разведывательный беспилотник США. Фото: скриншот

По данным сервиса, беспилотник патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Американский беспилотник не приближается к границам временно оккупированного Крыма.

Напомним, США перебросили в Эстонию самые современные истребители F-22.

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Дата публикации
Просмотры
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