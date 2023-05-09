Над Черным морем заметили разведывательный беспилотник США (фото)

Разведывательный беспилотник США зафиксировали над Черным морем.
Во вторник, 9 мая, над акваторией Черного моря был замечен американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
Об этом сообщает мониторинговый сервис Flightradar24.
По данным сервиса, беспилотник патрулирует воздушное пространство над Черным морем. Американский беспилотник не приближается к границам временно оккупированного Крыма.
Напомним, США перебросили в Эстонию самые современные истребители F-22.
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