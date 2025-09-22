Над Данией и Норвегией зафиксировали неизвестные дроны: подробности

Дрон (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня 22 сентября все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена, крупнейшем в Дании, были временно приостановлены. Причиной послужило наблюдение от двух до четырех «больших» дронов вблизи воздушного пространства аэропорта.

Об этом пишет Reuters .

Согласно сообщению полиции, движение транспорта было полностью остановлено примерно в 20:26 по местному времени. Из-за этого по меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Реклама

Спикер аэропорта подтвердил полную остановку работы, однако отказался давать дополнительные комментарии. Расследование инцидента продолжается.

Обновлено: По информации AftonBladet , в столице Норвегии Осло сработала тревога из-за неизвестных дронов, замеченных над военной зоной крепости Акерсхус. Сигнал поступил вскоре после 21:00.

По словам представителя операционного отдела, дроны были обнаружены системой обороны. Вскоре после инцидента были задержаны двое граждан Сингапура. Пока неизвестно, причастны ли они к запуску беспилотников. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент "беспрецедентно дерзким". Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.

Реклама

Тогда Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4 Североатлантического договора.

Также на побережье на западе Латвии обнаружили хвостовую часть дрона. На место происшествия выехала группа по обезвреживанию недетонированных боеприпасов, чтобы провести анализ объекта.

Ранее, 10 сентября, российские дроны впервые массированно вторглись в воздушное пространство Польши — был зафиксирован пролет около 20 аппаратов. Некоторые из них продвинулись почти на 300 км в глубь страны от восточной границы.