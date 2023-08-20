Над двумя московскими аэропортами срочно закрыли небо: что произошло

Самолеты перенаправляются в третий аэропорт Шереметьево.
В двух российских аэропортах введен режим "Ковер" из-за угрозы применения неизвестных БПЛА.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
В сообщении указывается, что режим "Ковер" был введен в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов.
Все прибывающие в столицу страны-агрессоры самолеты начали перенаправлять в аэропорт Шереметьево.
Напомним, ранее сообщалось, что 19 августа, в военном ведомстве государства-агрессорки заявили об обнаруженном на подлете в Москву беспилотном аппарате самолетного типа.
Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.
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