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Над двумя московскими аэропортами срочно закрыли небо: что произошло

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
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Над двумя московскими аэропортами срочно закрыли небо: что произошло

Аэропорт Внуково / Фото: Википедия

Самолеты перенаправляются в третий аэропорт Шереметьево.

В двух российских аэропортах введен режим "Ковер" из-за угрозы применения неизвестных БПЛА.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В сообщении указывается, что режим "Ковер" был введен в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов.

Все прибывающие в столицу страны-агрессоры самолеты начали перенаправлять в аэропорт Шереметьево.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 августа, в военном ведомстве государства-агрессорки заявили об обнаруженном на подлете в Москву беспилотном аппарате самолетного типа.

Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотник нанес удар по российскому аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ.

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Дата публикации
Просмотры
285
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