ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Над ГЭС в Финляндии зафиксирован пролет дрона - подробности

Видеонаблюдение не выявило оператора.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Дрон

Дрон / © Pixabay

В Финляндии над гидроэлектростанцией Валаяскоски в городе Рованиеми был замечен подозрительный дрон.

Об этом сообщает Yle

Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным полиции, лицо, которое управляло беспилотником, пока не установлено.

С августа гидроэлектростанции в Финляндии объявлены бесполетными зонами, где запрещено использование дронов.

Гидроэлектростанция Валаяскоски принадлежит компании Kemijoki Oy. Как отметил руководитель службы чрезвычайных ситуаций Юха Кютёлахти, на территории станций ведется видеонаблюдение, однако оператор дрона зафиксирован не был.

Напомним, ранее мы писали о том, что над городами Европы начали фиксировать наличие дронов. ТСН рассказывало все подробности

Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie