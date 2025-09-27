- Дата публикации
Категория
Мир
Над ГЭС в Финляндии зафиксирован пролет дрона - подробности
Видеонаблюдение не выявило оператора.
В Финляндии над гидроэлектростанцией Валаяскоски в городе Рованиеми был замечен подозрительный дрон.
Об этом сообщает Yle
Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным полиции, лицо, которое управляло беспилотником, пока не установлено.
С августа гидроэлектростанции в Финляндии объявлены бесполетными зонами, где запрещено использование дронов.
Гидроэлектростанция Валаяскоски принадлежит компании Kemijoki Oy. Как отметил руководитель службы чрезвычайных ситуаций Юха Кютёлахти, на территории станций ведется видеонаблюдение, однако оператор дрона зафиксирован не был.
