Над ГЭС в Финляндии зафиксирован пролет дрона - подробности

Дрон / © Pixabay

Реклама

В Финляндии над гидроэлектростанцией Валаяскоски в городе Рованиеми был замечен подозрительный дрон.

Об этом сообщает Yle

Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным полиции, лицо, которое управляло беспилотником, пока не установлено.

Реклама

С августа гидроэлектростанции в Финляндии объявлены бесполетными зонами, где запрещено использование дронов.

Гидроэлектростанция Валаяскоски принадлежит компании Kemijoki Oy. Как отметил руководитель службы чрезвычайных ситуаций Юха Кютёлахти, на территории станций ведется видеонаблюдение, однако оператор дрона зафиксирован не был.

Напомним, ранее мы писали о том, что над городами Европы начали фиксировать наличие дронов. ТСН рассказывало все подробности