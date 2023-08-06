"Над миром опять нависла тень": в ООН призвали "некоторые страны" не бряцать ядерным оружием

Генсек ООН Антонио Гуттереш заявил, что "барабаны ядерной войны бьют снова".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш предупредил мир об усугублении ядерных рисков.

Об этом генсек заявил по случаю 78-й годовщины бомбардировки Хиросимы, передает прессслужба ООН.

"Барабаны ядерной войны бьют снова. Недоверие и разногласия нарастают. Ядерная тень, нависавшая над миром в период Холодной войны, появилась снова. И некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным оружием, угрожая использовать это средство уничтожения", — сказал Гуттереш.. Какие именно страны бряцают ядерным оружием, генсек не уточнил, прямо не назвав Россию агрессором.

Он призвал международное сообщество выступать как единое целое для полной ликвидации всего ядерного оружия.

"Государства, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство никогда не использовать его", – настаивал Гуттереш.

Напомним, что в Вене продолжаются переговоры по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые завершатся 11 августа.

ДНЯО от 1968 года, подписанное как ядерными, так и неядерными государствами, направлено на предотвращение распространения ядерного оружия и достижение цели ядерного разоружения.

В центре договора лежит идея, что неядерные государства соглашаются никогда не покупать и не производить ядерное оружие, а ядерные государства в обмен соглашаются делиться преимуществами технологии, одновременно продолжая усилия по разоружению и ликвидации ядерных арсеналов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, может ли Украина получить ядерное оружие.

Тем временем в издании The Telegraph проанализировали, почему Путин не применит ядерное оружие, хотя соратники диктатора регулярно прибегают к ядерному шантажу.

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