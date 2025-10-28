ТСН в социальных сетях

Мир
916
1 мин

Над одним из городов в России начали устанавливать защиту от дронов: место впечатляет

в РФ «Антидронами» покрывают придомовые территории и автомобили.

Наталия Магдык
Скриншот

Скриншот

В российском городе Шебекино на многоэтажные дома и придомовые территории устанавливают антидронные сетки для защиты от возможных атак беспилотников.

Об этом сообщают росСМИ.

По распоряжению главы региона подрядная организация под руководством Петра Гламаздина укрывает жилые дома, дороги и тротуары защитными сетками.

«Теперь и припаркованные автомобили будут под защитой, при этом движение во дворе не ограничено, а доступ на детские площадки остался открытым», — сообщили в местной администрации.

Работы направлены на повышение безопасности городской инфраструктуры и жителей в случае использования беспилотных летательных аппаратов. Установка сеток продолжается в разных районах города.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия в течение выходных 26-27 октября обстреливала Киев: в ночь на субботу — баллистикой, в воскресенье — дронами. Больше всего пострадал Деснянский район: дрон попал в 9-этажный дом, возник пожар с 1 по 7 этажи, жители верхних этажей оказались в ловушке, некоторые выпрыгивали с балконов.

