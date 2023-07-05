Над Петербургом поднялись клубы черного едкого дыма: что происходит

В среду, 5 июля, во Фрунзенском районе российского города Санкт-Петербурга загорелся склад с автомобильными шинами. Пожар охватил площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Вредный дым от жженой резины, пластика и машинного масла окутывает жилые кварталы российского города.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Фонтанка".

После того, как всего за час площадь возгорания увеличилась более чем в 8 раз, пожару был предоставлен повышенный уровень сложности №2. Как оказалось, кроме крышек горят также емкости из-под машинного масла и другие отходы. "Чего там только нет" – сообщили в МЧС.

В российском Петербурге загорелся склад автомобильных покрышек / Фото: Фонтанка.ру

На месте работает передвижная лаборатория, измеряющая концентрацию вредных веществ в воздухе. Как сообщили в МЧС, ветер сносит дым и гарь в сторону центра и жилых домов.

Вокруг места тушения в больших количествах собираются зеваки. Пожарные просят их разойтись из-за вредного дыма, но любителей бесплатных зрелищ не так просто испугать.

Из-за проблем с водоснабжением к месту ЧП направили пожарный поезд. Также над местом пожара кружит пожарный вертолет.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, это уже не первый крупный пожар в складских помещениях Санкт-Петербурга. В октябре прошлого года огонь охватил до 6 тысяч квадратных метров и позже увеличился до 12 тысяч.

Читайте также: