Над резиденцией Трампа истребитель перехватил самолет: подробности

Истребитель F-16 ВВС США перехватил гражданский самолет, нарушивший временно ограниченное воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида, где расположена резиденция президента Дональда Трампа.

Об инциденте, который произошел в субботу, 29 ноября, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Самолет был безопасно выведен из района действия [ограничения]», — говорится в сообщении.

На официальном портале военного министерства США DVIDS уточнили, что во время перехвата самолет NORAD выпустил сигнальные ракеты, чтобы связаться с пилотом и привлечь внимание к нарушению.

В сообщении отметили, что с момента инаугурации президента Трампа в январе 2025 года NORAD отреагировал на более 40 случаев нарушения ограничений на полеты в районе Вест-Палм-Бич.

Известно, что президент Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич 25 ноября, а уже сегодня, 30 ноября, он должен вернуться в Вашингтон.

Резиденция Мар-а-Лаго неоднократно использовалась для проведения международных встреч президента Трампа с лидерами других стран.

Напомним, в воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоится встреча украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым с американской стороной для обсуждения мирного плана завершения войны в Украине.