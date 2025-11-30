- Дата публикации
Над резиденцией Трампа истребитель перехватил самолет: подробности
Во время перехвата истребитель F-16 выпустил сигнальные ракеты, чтобы связаться с пилотом самолета и привлечь его внимание к нарушению.
Истребитель F-16 ВВС США перехватил гражданский самолет, нарушивший временно ограниченное воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида, где расположена резиденция президента Дональда Трампа.
Об инциденте, который произошел в субботу, 29 ноября, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«Самолет был безопасно выведен из района действия [ограничения]», — говорится в сообщении.
На официальном портале военного министерства США DVIDS уточнили, что во время перехвата самолет NORAD выпустил сигнальные ракеты, чтобы связаться с пилотом и привлечь внимание к нарушению.
В сообщении отметили, что с момента инаугурации президента Трампа в январе 2025 года NORAD отреагировал на более 40 случаев нарушения ограничений на полеты в районе Вест-Палм-Бич.
Известно, что президент Трамп прибыл в свою резиденцию Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич 25 ноября, а уже сегодня, 30 ноября, он должен вернуться в Вашингтон.
Резиденция Мар-а-Лаго неоднократно использовалась для проведения международных встреч президента Трампа с лидерами других стран.
Напомним, в воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоится встреча украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым с американской стороной для обсуждения мирного плана завершения войны в Украине.