Над резиденциями Путина прогнозируют кислотные дожди

Владимир Путин / © Associated Press

Загрязненный воздух от пожаров на нефтебазе в Туапсе распространяется по Черноморскому побережью России, где расположены резиденции Владимира Путина. Оксиды серы и азота после взаимодействия с влажными воздушными массами выпадают в виде кислотных дождей.

Об этом сообщил эколог Георгий Каваносян в комментарии изданию «Агентство».

По его словам, смог от пожаров уже дошел до Сочи и Горячего ключа, а зона задымления может распространиться до Краснодара.

Жители Сочи сообщают, что утром в городе прошел дождь. Вероятно, осадки уже успели впитать в себя продукты горения нефтепродуктов.

Именно в Сочи расположена одна из самых известных резиденций российского президента Владимира Путина — «Бочаров Ручей». Комплекс включает около 40 гектаров лесопарка, частный пляж, бассейны, теннисный корт и специализированный зал для занятий дзюдо. Ранее хозяин Кремля часто наведывался сюда весной и осенью.

Неподалеку расположен также так называемый «Дворец Путина» — на мысе Идокопас под Геленджиком. Этот масштабный комплекс площадью 17,7 тысяч квадратных метров строился специально для российского президента, хотя официально это отрицается.

Токсичное облако продолжает распространяться и не исключено, что кислотные дожди окропят и эту территорию.

Во вторник, 21 апреля, дым уже растянулся на 300 километров и достиг Армавира и окрестностей Ставрополя. Загрязненный воздух фиксируют и в других районах Черноморского побережья.

Еще один эколог, который комментировал ситуацию «Агентству» на условиях анонимности, предупредил, что загрязнение будет иметь долговременное негативное влияние на территории, через которые будет проходить смог, в частности для здоровья местных жителей.

«В воздух выбрасывается большое количество продуктов горения, в которых присутствуют оксиды азота и серы. В процессе насыщения водяного пара в атмосфере они превращаются в азотную, серную или сернистую кислоты и выпадают с дождями», — объяснял он.

По информации российского МЧС, пожар в морском терминале Туапсе, который возник 20 апреля в результате ударов дронов ВСУ, до сих пор не потушили.

Напомним, после повторных атак на Туапсинский НПЗ в России город накрыло маслянистым дождем, а в акватории Черного моря разлилось гигантское нефтяное пятно.