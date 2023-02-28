Над Санкт-Петербургом заметили "неустановленный объект" в воздухе: аэропорт Пулково закрыли

В российском Санкт-Петербурге временно прекратил работу аэропорт Пулково. Также самолеты не приближаются к городу. Сообщается о "неустановленном объекте" в воздухе.

Об этом сообщают Telegram-каналы и российские ОМП.

"Фонтанка SPB Online" со ссылкой на Минобороны пишет, что неизвестный летающий предмет заметили в 160-200 км от Санки-Петербурга. Поэтому аэропорт не принимает самолеты и не дает разрешения на взлет.

Фото: сервис Flightradar.

В частности, Baza пишет, что в Петербурге ввели план "Ковёр" из-за неустановленного предмета в воздухе. К слову, его применяют, когда происходит незаконное пересечение границы или появление НЛО. Сигнал означает, что все самолеты должны немедленно садиться или покинуть территорию.

Отмечается, что над городом и Ленинградской областью закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Гражданские перевели в зону ожидания. Правительство Петербурга официально подтвердило, что аэропорт Пулкова временно не принимает и не выпускает самолеты. С сервиса Flightradar гражданские самолеты действительно не приближаются к Санкт-Петербургу.

Фото: Flightradar.

В небо над городом якобы подняли истребители. В частности, Телеграмм-канал "ЧТД" пишет о Су-35 и МиГ-31. Отмечается, что неустановленный объект похож на большой беспилотник.

Напомним, в России и аннексированном Крыму утром 28 февраля снова раздались объявления об угрозе ракетных ударов. Предупреждение транслировали по радио и телевидению. Оккупационные власти полуострова заявили о хакерской атаке на радиостанции.

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