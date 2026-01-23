Над секретной базой США заметили треугольный НЛО: кадры объекта

Неизвестный летательный объект вблизи сверхсекретной Зоны 51 / © скриншот с видео

Реклама

В пустыне Невада вблизи сверхсекретной Зоны 51 зафиксировали появление загадочного треугольного объекта, похожего по форме на треугольные чипсы Dorito. Одновременно с этим радиосканеры перехватили странные шифрованные коды военных о «пиве и снеках».

Об этом пишет Daily Mail.

НЛО над Зоной 51

Путешественник Андерс Оттесон, путешествующий вне традиционных маршрутов, стал свидетелем появления неопознанного летательного аппарата над сверхсекретной военной базой США — Зоной 51.

Реклама

Оттесон, который позиционирует себя как бэкпекер и видеограф, 14 января снимал путешествие по пустыне вблизи известного объекта в Неваде. Примерно в 3:00 ночи по местному времени он заметил в небе загадочный летательный объект.

По словам Оттесона, примерно за два часа до этого он наблюдал полет самолета, похожего на стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, над территорией Зоны 51. Но второй объект имел форму правильного треугольника — именно такой тип НЛО исследователи часто называют Dorito.

Неизвестный летательный объект вблизи сверхсекретной Зоны 51 / © скриншот с видео

Радиосканер зафиксировал странные переговоры

Кроме этого, радиосканер, который прослушивал незашифрованные частоты Зоны 51, зафиксировал необычные переговоры: вместо стандартной военной лексики звучали кодовые слова, связанные с пивом, едой и снеками.

Оттесон отметил, что подобные аппараты уже не впервые замечают в воздушном пространстве США.

Реклама

Так, в 2014 году фотографы дважды зафиксировали объект аналогичной формы Dorito. Снимки свидетельствовали, что он не похож ни на известные стелс-бомбардировщики, ни на беспилотники, которые находятся на вооружении американских военных.

В течение десятилетий Зона 51 была площадкой для создания и тестирования передовых и экспериментальных самолетов, среди которых и F-117 Nighthawk — первый в США стелс-бомбардировщик.

Путешественник отметил, что новое наблюдение Dorito вписывается в ряд недавних сообщений о треугольных объектах, которые видели над Южной Калифорнией и Долиной Смерти — неподалеку полигона Nevada Test and Training Range (NTTR), где расположена Зона 51.

Вход на Невадский испытательный и учебный полигон вблизи Зоны 51 / © Associated Press

Подробности о загадочном летательном аппарате

Оттесон рассказал, что в момент появления загадочного аппарата он находился в лагере в долине Тикабу в пустыне Невада. Это общественная территория вблизи дороги Groom Lake Road, откуда открывается обзор на закрытое воздушное пространство и главный въезд в Зону 51.

Реклама

Около 1:00 ночи мужчина зафиксировал на видео самолет, похожий на B-2, который летел с северо-запада и, вероятно, стартовал с авиабазы Уайтмен в штате Миссури.

Через несколько часов Оттесон заметил второй летательный аппарат, который совершил низковысотный пролет с того же направления, прошел непосредственно над его позицией и продолжил движение дальше.

Траектория полета треугольного Dorito соответствовала типичному низкому проходу, характерному для военной авиации, однако определить точный курс исследователю не удалось.

Хотя B-2 имеет сходную V-образную конфигурацию, Dorito существенно отличался конструкцией: он имел значительно более ровную заднюю кромку, не имел классических крыльев и характерной ломаной задней части, присущей стелс-бомбардировщику.

Реклама

«Мы наблюдаем засекреченный испытательный полет или обычный учебный вылет? Я действительно считаю, что здесь есть что-то интересное», — сказал путешественник.

Событие над Зоной 51 напоминает инциденты 2014 года

Событие над Зоной 51 во многом напоминает инциденты 2014 года: один из них зафиксировал фотограф Джефф Темплин в Вичите (штат Канзас), другой — Стив Дуглас в Амарилло (штат Техас).

В обоих случаях камеры зафиксировали неопознанные треугольные летательные аппараты, которые не соответствовали никаким известным моделям самолетов или дронов ВВС США. В то же время нынешний случай отличается тем, что произошел над базой, которая еще с 1950-х годов ассоциируется с сообщениями об НЛО.

Что касается странного радиокода, который зафиксировал сканер другого исследователя НЛО Йорга Арну, то, по его информации, военные Зоны 51 использовали такие слова, как pretzel snack, corona pretzel snacks zero with cheese, profile Michelob, Imperial with garlic и fridge hydrate, чтобы замаскировать реальное содержание переговоров.

Реклама

Хотя типичный маршрут полета Dorito и применение кодовых слов могут свидетельствовать о его искусственном происхождении, треугольные НЛО уже десятилетиями регулярно фиксируют над территорией США.

По данным Национального центра сообщений об НЛО (NUFORC), только в январе в разных штатах зафиксировали 10 сообщений об объектах треугольной формы. В отличие от Dorito над Зоной 51, эти НЛО имели яркие или мигающие огни, которые хорошо видели очевидцы с земли.

Всего с ноября 2025 года в мире зарегистрировано 85 сообщений о треугольных НЛО, в частности в Великобритании, Канаде, Германии и Бразилии.

Напомним, ранее авиаэнтузиаст Майкл Рокита зафиксировал над Зоной 51 в Неваде секретный самолет RAT55, который приземлился и исчез в легендарном Ангаре 18. RAT55, известный как Radar Airborne Testbed, используется для тестирования систем малозаметности (стелс) и обычно летает с выключенным транспондером. Роките удалось подтвердить его позывной Saber 98, что прямо связывает аппарат с тайными операциями базы Грум-Лейк. Появление самолета возле самого большого ангара базы снова подогрело мифы об экспериментальных военных программах и скрытых технологиях ВВС США.