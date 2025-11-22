ТСН в социальных сетях

Над Сызранием раздалось до 10 взрывов: россияне заявляют об атаке дронами

В Сызрани Самарской области России слышали серию взрывов, связывающих с работой ПВО против якобы украинских беспилотников.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

Над городом Сызрань в Самарской области РФ в ночь на 22 ноября раздалось от 8 до 10 взрывов. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и местные жители.

По их словам, сильные взрывы были слышны примерно полчаса назад, от ударной волны «дрожали окна». Свидетели отмечают, что в небе стоит гул, а взрывы раздаются с северной части города. Люди также сообщают, что звуки движения дронов доносятся со стороны реки Волги — аппараты якобы летят на низкой высоте, а в небе видны вспышки.

Предварительно, как утверждают российские ресурсы, система ПВО сбивает беспилотников. В то же время, официальной информации о последствиях или возможных разрушениях пока нет.

