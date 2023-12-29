Над территорией Польши пролетела российская ракета: президент Дуда пообщался с генсеком НАТО

Объект находился над территорией Польши менее трех минут и находился примерно на 40 км от границы с Украиной.

Начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула подтвердил, что в воздушное пространство Польши вошла именно российская ракета.

Об этом он заявил в пятницу, 29 декабря, после совещания в Бюро национальной безопасности с участием президента страны Анджея Дуды и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, передает издание Onet.

Заседание было созвано в связи с информацией о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным летательным объектом, вошедшим в польское воздушное пространство со стороны Украины вблизи Замостья.

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Объект был подмечен над территорией Польши около 7:15 по местному времени (в 8:15 по Киеву). Его полет видели жители городка Соснова-Дембова (гмина Комаров-Осада, Замойский повит), примерно в 40 км от границы с Украиной.

"Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а затем покинула его. У нас есть национальное и союзническое радиолокационное подтверждение", – сказал начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула.

Он также подчеркнул, что минувшая ночь была тяжелой для Украины, поскольку массированному ракетному удару предшествовала атака беспилотниками, направленная на перегрузку противовоздушной обороны, и отметил, что с ней ВСУ справились "относительно хорошо".

“Потом был ракетный авиационный удар дальнего действия. Мы отследили траекторию полета большинства этих ракет. Одна из этих ракет пересекла польскую границу и покинула ее”, — заверил генерал Кукула.

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш заявил, что российская ракета вернулась на территорию Украины. Объект находился над территорией Польши менее трех минут и находился примерно на 40 км вглубь. Ракета отслеживалась по всему пути полета”, — подчеркнул он.

Как сообщил глава офиса президента Польши Марцин Масталерек, Анджей Дуда беседовал с главой НАТО в связи с этим инцидентом.

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"Разговор между президентом Анджеем Дудой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом только что завершился. Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала были в постоянном контакте с нашими союзниками", — сказал Масталерек.

Генсек НАТО после разговора с польским президентом заявил, что "Альянс следит за ситуацией и будет оставаться на связи после установления фактов". "НАТО остается бдительным", — заверил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что в воздушное пространство Польши со стороны Украины во время массированного обстрела россиян 29 декабря вошел неопознанный воздушный объект.

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