Над Тольятти поднимаются столбы дыма: атакован важный для Кремля завод, взрывы следуют один за другим (фото, видео)

Дым над Тольятти после атаки дронов / © из соцсетей

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 12 июня Самарскую область России атаковали беспилотники. В результате попаданий в промышленной зоне Тольятти разразился мощный пожар на стратегическом химическом заводе.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

Ночью в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. Россияне ввели план «Ковер», временно приостановив работу аэропортов.

Реклама

На рассвете жители Тольятти начали сообщать в соцсетях о серии сильных взрывов. По предварительной информации, их эпицентр находился на территории химического предприятия «Тольяттикаучук».

В соцсетях также появились кадры густого черного дыма, поднимавшегося над промышленной частью города.

Официальные органы РФ сообщают о якобы эффективной работе ПВО. В то же время видео и фотографии, распространяющиеся в сети, ставят эти заявления под сомнение.

Стоит отметить, что «Тольяттикаучук» специализируется на производстве синтетического каучука и химических компонентов, которые используются при изготовлении военных шин, резинотехнической продукции и высокооктанового топлива для техники противника. К тому же завод ежегодно платит миллиардные налоги, которые напрямую поддерживают финансирование российской военной машины.

Реклама

Дым над Тольятти после атаки дронов / © из соцсетей

Дым над Тольятти после атаки дронов / © из соцсетей

Дым над Тольятти после атаки дронов / © из соцсетей

Дым над Тольятти после атаки дронов / © из соцсетей

Дата публикации 07:29, 12.06.26 Количество просмотров 16 Дроны атаковали химзавод "Тольяттикаучук" в РФ

Напомним, в ночь на 11 июня дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ, что привело к масштабному пожару, повреждению инфраструктуры и ранению трех человек. Завод, обеспечивающий топливом российскую армию, частично остановился, из-за чего в регионе началась паника и образовались очереди на АЗС.

Новости партнеров