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Над Тольятти столбы дыма: дроны атаковали важный завод, началась паника — видео
Предварительно этой ночью дроны поразили завод «Тольяттикаучук», продукция которого применяется в частности в шинной промышленности и производстве ракетного топлива.
В ночь на субботу, 24 октября, в Тольятти Самарской области РФ сообщали об атаке беспилотников на химзавод «Тольяттикаучук», в результате которого возник сильный пожар.
Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.
По словам местных жителей, на заводе вспыхнул сильный пожар, а дроны продолжают фиксировать в разных районах города.
Местные власти пока не подтвердили информацию об атаке, но ситуация вызвала панику среди населения, что подтверждается эвакуацией работников «АвтоВАЗ».
«Тольяттикаучук» — крупное предприятие нефтехимической промышленности РФ, специализирующееся на производстве синтетического каучука. Завод также производит углеводородные фракции, мономеры, полимеры, продукцию органического и неорганического синтеза и присадки для автомобильного бензина.
Напомним, в ночь на 24 октября на оккупированном Крымском полуострове произошел блекаут после атаки на ключевые электроподстанции. Также сообщается об отключении света на захваченных Россией частях Запорожской и Херсонской областей.