Тольятти стало ареной массированной атаки дронов / © Associated Press

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В ночь на субботу, 24 октября, в Тольятти Самарской области РФ сообщали об атаке беспилотников на химзавод «Тольяттикаучук», в результате которого возник сильный пожар.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

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По словам местных жителей, на заводе вспыхнул сильный пожар, а дроны продолжают фиксировать в разных районах города.

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Местные власти пока не подтвердили информацию об атаке, но ситуация вызвала панику среди населения, что подтверждается эвакуацией работников «АвтоВАЗ».

«Тольяттикаучук» — крупное предприятие нефтехимической промышленности РФ, специализирующееся на производстве синтетического каучука. Завод также производит углеводородные фракции, мономеры, полимеры, продукцию органического и неорганического синтеза и присадки для автомобильного бензина.

Напомним, в ночь на 24 октября на оккупированном Крымском полуострове произошел блекаут после атаки на ключевые электроподстанции. Также сообщается об отключении света на захваченных Россией частях Запорожской и Херсонской областей.

Дата публикации 08:43, 24.10.26 Количество просмотров 8 В российском Тольятти дроны атаковали химзавод - видео

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