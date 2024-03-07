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Над Тульской областью якобы "уничтожены" два беспилотника, а в нескольких регионах России объявлена ракетная опасность

Над Тульской областью якобы "уничтожены" два беспилотника, а в нескольких регионах России объявлена ракетная опасность

В некоторых регионах России объявили ракетную опасность / Фото: ТСН.ua

Русских ждет тревожная ночь.

Два БПЛА якобы "уничтожены" над Тульской областью России.

Об этом пропагандистским рос"СМИ" сообщили в Министерстве по региональной безопасности региона.

Также в Курской области в очередной раз объявили ракетную опасность.

Также ракетная опасность объявлена в Старооскольском округе Белгородской области России.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины заверили, что "бавовна будет процветать" на всех важных для российских кафиров объектах.

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