Два БПЛА якобы "уничтожены" над Тульской областью России.

Об этом пропагандистским рос"СМИ" сообщили в Министерстве по региональной безопасности региона.

Также в Курской области в очередной раз объявили ракетную опасность.

Также ракетная опасность объявлена в Старооскольском округе Белгородской области России.

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Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины заверили, что "бавовна будет процветать" на всех важных для российских кафиров объектах.

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