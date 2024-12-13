Над военной базой США в Германии были замечены неизвестные БпЛА: комментарий американской армии

В Германии подмечен ряд беспилотных летательных аппаратов, пролетевших над стратегическими объектами, в том числе над военной базой США Рамштайн, а также над предприятиями Rheinmetall и BASF.

Об этом сообщило издание SPIEGEL.

Это вызывает серьезную обеспокоенность среди органов безопасности. Согласно предоставленной информации, беспилотники были замечены в вечерние часы 3 и 4 декабря над военным комплексом США в Рамштайне, однако пилотов аппаратов не удалось обнаружить.

"В начале декабря было несколько замеченных малых беспилотных летательных комплексов в этом районе и над авиабазой Рамштайн; они не повлияли на жителей на базе или на объектах людей и военной технике", — подтвердили в армии США.

В настоящее время расследуется возможность шпионских полетов в диверсионных целях.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус недавно сделал обнадеживающее заявление о немецких миротворцах в Украине.

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