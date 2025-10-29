Над военной базой в Бельгии заметили несколько дронов: как отреагировала страна

Министр обороны Бельгии Тео Франкен / © Associated Press

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о целенаправленной атаке на военную инфраструктуру страны, поскольку несколько дронов в течение длительного времени кружили над важной военной базой в Марш-ан-Фамен.

Об этом пишет Belga News Agency.

Франкен сообщил, что над военной базой в Марш-ан-Фамен заметили несколько беспилотников. Полиция совместно со службой военной разведки ADIV начали расследование инцидента.

«Наш пост охраны в Марш-ан-Фамен в субботу вечером (25 октября — ред.) в течение длительного времени наблюдал несколько дронов над важными участками штаба нашей армейской бригады«, — написал министр обороны Бельгии 29 октября в соцсети X.

Позже он добавил: «Прошлой ночью снова было замечено несколько дронов над MEF. Все процедуры соблюдены. Полиция и ADIV проводят расследование».

Франкен охарактеризовал инцидент как целенаправленную атаку на военную инфраструктуру.

«Это была четко спланированная операция против сердца нашей армии», — заявил он изданию Het Laatste Nieuws, добавив, что дроны, вероятно, искали «критическую информацию об объектах инфраструктуры, расположенных на военной территории».

Министр пообещал настаивать на скорейшей закупке систем обнаружения дронов и средств для их нейтрализации.

Расследование продолжается. Оно связано с другими случаями пролетов дронов в Бельгии и Европе — в конце сентября беспилотники уже летали над базой Эльзенборн в Восточной Бельгии, а в сентябре дроны появлялись над крупнейшей военной базой Дании и приводили к временному прекращению движения в нескольких аэропортах.

К слову, 17 октября вблизи военной базы 2-го пехотного батальона Reedo на юге Эстонии были замечены два дрона неизвестного происхождения. Силы союзников сбили один из аппаратов с помощью антидронового ружья. Заметим, что военный городок Reedo — стратегически важный объект, где размещаются эстонские силы обороны и военные стран-союзников, в частности бронетанковое разведывательное подразделение армии США.