Над западом Украины во время удара РФ фиксировали китайские спутники: что ответили в Пекине

Китай отреагировал на обвинения в предоставлении РФ спутниковых данных для атак на Украину

Во время российского массированного удара 5 октября над западной Украиной, на которую пришелся основной удар, пролетело минимум три китайских разведывательных SAR-спутника.

Об этом пишет портал Милитарный, со ссылкой на данные мониторингового сервиса Heavens Above, отслеживающего перемещение космических аппаратов.

В частности, над Львовом был зафиксирован пролет спутников серии Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Они пролетели в общей сложности 9 раз над западными областями с 00:00 до 11:30 утра.

Позже, примерно в 6 часов утра, над западным регионом кружил оптический разведывательный спутник Yaogan 34.

В издании отмечают, что китайские разведывательные спутники пролетают не только над западными регионами Украины. Всего над Украиной летают более 60 разнотипных спутников серии Yaogan. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку, предполагают аналитики «Милитарного».

Эти спутники летают на высоте около 700 км, совершая полный оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут. Официальный Пекин уверяет, что спутники этого типа используются для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, а также предотвращения стихийных бедствий. Однако в издании предполагают, что на самом деле это — военные разведывательные спутники.

Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщал похожую информацию. По его данным, украинская Служба внешней разведки зафиксировала факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине. В частности, по объектам иностранных инвесторов.

Что говорят в Китае

В ответе на запрос украинского информационного агентства «Укринформ» Пекин отреагировал на заявление украинской разведки о предоставлении Китаем спутниковых данных России.

Министерство иностранных дел КНР заверило, что ничего не знает о предоставлении китайской стороной россиянам данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине.

«Позиция Китая относительно «украинского кризиса» (так в КНР официально называют агрессию РФ против Украины — ред.) всегда была открытой, честной, объективной и беспристрастной, что широко признается международным сообществом», — говорится в заявлении МИД Китая.

В то же время, издание отметило, что в своем ответе МИД Китая воздержался от отрицания указанного факта или возмущения «ложными обвинениями» в адрес Пекина.

Напомним, что в ночь на 5 октября и рано утром этого же дня взрывы раздавались во многих городах, но больше всего досталось Львову, Запорожью и Ивано-Франковской области.

В частности, во Львове россияне убили семью из четырех человек. Среди них — 15-летняя девушка.