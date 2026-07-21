Надел форму и разбогател: мошенник в Ницце "обчистил" туристов из Украины на 100 тысяч евро

Ницца / © pixabay.com

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В Ницце (Франция) мужчина в форме четырехзвездочной гостиницы представился носителем багажа и обманул украинских туристов. Воспользовавшись поддельной картой доступа, вор вынес из их номера вещи на сумму около 100 тыс. евро.

Об этом сообщает Le Figaro.

В четырехзвездочном отеле Ниццы неподалеку от знаменитой Английской набережной 17 июля мужчина, выдававший себя за работника заведения, ограбил номер двух украинских туристов. Общая стоимость украденного имущества составляет около 100 тыс. евро.

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Вероятный преступник в возрасте примерно 50 лет воспользовался доверием гостей AC Hotel by Marriott. Он был одет в форму и представился работником гостиницы.

«Один мужчина выдавал себя за носителя багажа гостиницы, надев соответствующую форму, и предложил украинским туристам помочь поднять чемоданы, после чего обменялся с ними картами доступа к номерам. Он оставил себе настоящую, а им отдал поддельную», — рассказал источник в полиции.

Пока туристы пошли на ужин, мужчина, по предварительной версии, воспользовался настоящей картой и проник в их номер. После возвращения гости обнаружили, что не могут открыть дверь, ведь полученная ими карточка оказалась поддельной.

Когда номер открыли, внутри уже не было ценных вещей. По словам свидетеля, «в нем уже ничего не осталось».

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Расследование по факту «квалифицированной кражи» было передано Службе судебной полиции Ниццы. Об этом сообщил прокурор города Дамиен Мартинелли.

«Полицейское расследование позволит установить, был ли преступник один, действовали ли несколько человек, определить способ совершения преступления и точный размер нанесенного ущерба», — сообщил журналистам источник в полиции.

Кстати, украинцам следует обратить внимание, что во время отдыха в Италии туристы часто сталкиваются со скрытыми платежами и мошенничеством. В ресторанах к счетам дорисовывают лишние напитки и взимают обязательное «коперто» за сервис. В кафе путешественникам навязывают скрытые доплаты за добавки к мороженому, из-за чего две порции могут стоить рекордные 44 евро, а также взимают отдельную плату за раздел блюд пополам.

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