В России не признают ЛГБТ-сообщество и нередко нападают на его представителей.

В Москве жестоко избили актера Андрея Пакалова – его перепутали с активистом ЛГБТ. Поводом для этого стала шуба, в которую он был одет.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, инцидент произошел, когда Пакалов вышел из своего подъезда. Перед этим он надел свою любимую теплую шубу из волка, лисы и бобра. Однако прохожему мужчине не понравилась верхняя одежда актера.

“Он назвал Пакалова обидчивым словом и предложил зайти в подъезд поговорить. Разговора, правда, не получилось — внутри неизвестный ударил актера головой и снес половину зубов. В поликлинике врачи диагностировали Пакалову сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов. Полиция проводит проверку – следствие выяснило, что нападающий позже еще раз устроил скандал в этом же подъезде и разбил телефон консьержке”, — пишут в телеграмм-канале.

Что интересно, в России не признают ЛГБТ-сообщество и нередко нападают на его представителей. А международное движение ЛГБТ там считается экстремистским и запретным.

Напомним, что в ГУР неоднозначно прокомментировали пожар на заводе МиГив в Москве.

Читайте также: