"Надеялась на лучшее": украинская беженка показала социальное жилье в Германии

Социальное жилье для беженцев в Германии / © скриншот с видео

Украинская беженка Юлия поделилась впечатлениями от социального жилья в Германии, куда ее поселили после шести недель в лагере. Женщина призналась, что самым большим шоком для нее стало модульное общежитие из пластика, однако условия внутри оказались достаточно комфортными.

Об этом украинка рассказала в своем TikTok-аккаунте juliia.skl.

Юлия рассказала, что провела шесть недель в лагере для беженцев в Германии, после чего ее перевели в миграционный центр.

«Все начиналось очень хорошо: мы были первые в очереди, очень быстро оформили временные виды на жительство. После этого нам вызвали такси и повезли в социальное жилье. Нашим соседям по лагерю сразу дали маленькую квартирку на двоих, поэтому я надеялась на лучшее», — поделилась украинка.

Женщина призналась, что была удивлена, когда увидела, что ее поселили в модульное общежитие из пластика.

«Да, это модульное общежитие из пластика. Сбылся мой самый большой страх«, — прокомментировала она.

Однако условия внутри оказались значительно лучше, чем ожидалось: в помещении есть просторная кухня для приготовления пищи, душевые и туалет.

В комнате, которую выделили Юлии, есть холодильник, новая посуда, постель и шкаф.

«Большой минус, который я для себя заметила — это то, что в этом общежитии жители убирают самостоятельно, поэтому чистота здесь, конечно, под вопросом», — добавила украинка.

Ее поселили в небольшой городок неподалеку от Киля — добраться туда можно примерно за 10 мин. на автобусе. Среди преимуществ Юлия отметила наличие переводчиков в городской службе, которые помогают беженцам с документами.

Некоторые жители этого общежития, по ее словам, живут там уже почти два года, поскольку не ищут отдельного жилья.

