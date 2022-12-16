"Надеялся, что Путин уничтожит Украину": норвежский топ-судья заявил, что его отравила жена-украинка

Женщина заявила, что подаст на мужа в суд из-за клеветы

Заместитель председателя Верховного суда Норвегии, 67-летний Йенс Эдвин Скогхой заявил, заявил, что его якобы отравила его 41-летняя жена Наталья из Украины, которой он выражал поддержку войны РФ против Украины.

Об этом пишет издание Dagbladet.

Судья рассказал нескольким норвежским изданиям, что в октябре он был госпитализирован с отравлением. В его крови было найдено успокоительное, которое, как утверждает мужчина, он не употреблял с 2001 года.

Скогхой уверен, что его хотела отравить его жена Наталья из Украины, с которой он познакомился в 2018 году на сайте знакомств. Судья утверждает, что после того, как он сказал это жене, она перестала выходить на связь.

Сама женщина в комментарии изданию заявила, что не имеет отношения к его якобы отравлению и считает, что ее муж решил придать огласке этот случай из-за своих мотивов.

Начиная с октября, судья писал своей жене СМС, в которой поддерживал действия Путина и надеялся, что он уничтожит Украину.

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"Думаю, что Путин на пути к цели. Раньше он хотел денацифицировать Украину. Теперь он говорит, что цель – десатанизировать Украину. В этом он прав, но работы много"; "Люди из Украины – из ада!"; "Надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина исчезнет с карты!!!"

Муж подтвердил, что посылал жене подобные СМС, но говорит, что делал это в состоянии "злости", когда он еще якобы был отравлен.

Он заявил, что эти СМС не отражают его подлинного отношения к украинцам.

Пока это дело занимается полиция, в которой Скогхой проходит как потерпевшей, однако правоохранители не сообщили, были ли кому-либо предъявлены обвинения.

Украинка в комментарии изданию заявила, что сама планирует подать в суд на мужа, чтобы он понес ответственность за ложную информацию, которую он обнародовал в СМИ.

Издание сообщает, что Скогхой является заместителем главы Верховного суда Норвегии. В будущем он сможет занять должность главы и станет четвертым человеком в стране по объему полномочий после короля, главы парламента и премьер-министра.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Норвегии десять мостов, чтобы заменить разрушенные в результате полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Норвегии начался суд над сыном соратника Путина, запускавшего дрон над Шпицбергеном.

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