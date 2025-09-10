"Надеюсь, дроны летели в Украину": циничное заявление главы МИД Словакии об атаке на Польшу

Глава МИД Словакии Юрий Бланар / © скриншот с видео

Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар отметился циничным заявлением, когда комментировал первую атаку российских дронов на Польшу этой ночью.

Об этом пишет словацкое издание Dennik N.

Бланар выразил надежду, что эти беспилотники «должны были оказаться на территории Украины», а не атаковать страну НАТО.

«Хочется верить, что дроны должны оказаться в Украине, а не прибыли в Польшу с целью нападения», — сказал он.

Министр добавил, что нет информации о том, что подобный инцидент также угрожает Словакии, которая, как и Польша, имеет общую границу с Украиной.

Бланар выразил убеждение, что инцидент с дроном в польском воздушном пространстве не повлечет за собой дальнейшую эскалацию ситуации. Он цинично призвал Украину «ускорить мирные переговоры и установить мир как можно скорее».

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили еще и части ракеты. Союзники Варшавы по НАТО называют инцидент серьезной провокацией для Европы и Североатлантического союза.

ТСН собрал все, что известно о беспрецедентной атаке России на Польшу.