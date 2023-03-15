"Надеюсь, помощь будет оказываться и в дальнейшем": Остин ответил Десантису об отправке оружия в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин 15 марта прокомментировал заявление республиканца Рона Десантиса, который намерен баллотироваться на должность президента США относительно нецелесообразности помощи Украине.

Остин ответил Десантису во время заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Что касается важности Украины, то, прежде всего, до сих пор сохранялась двухпартийная поддержка предоставления безопасности помощи Украине, и я надеюсь, что она будет продолжать предоставляться и дальше. Мы слышали, как об этом говорили высокопоставленные лидеры с обеих сторон Атлантики, и я надеюсь, что мы будем и дальше заручаться этой поддержкой", – сказал Остин.

Он также отметил, что Украина важна "для всего мира".

"Речь идет о международном порядке, основанном на правилах. Речь идет о способности одной страны однажды проснуться и изменить границы своего соседа и аннексировать его суверенную территорию, и, как мы видим, страны по всему миру не считают, что это хорошая идея", — отметил Министр обороны США.

Напомним, губернатор Флориды Рон Десантис, которого считают одним из возможных кандидатов в президенты США, заявил, что помощь Украине – не в интересах США. Бывший президент США Дональд Трамп тоже неоднократно делал провокационные заявления по поводу войны в Украине.

Читайте также: