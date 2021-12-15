Надеются на дипломатию: ведущие страны ЕС затягивают санкции против России – Bloomberg

Эти страны хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, которые, по мнению глав государств, дадут ожидаемый результат.
Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию высокопоставленных дипломатов и официальных лиц.
По данным агентства, эти страны сопротивляются санкциям против Москвы, вопреки тому, что Россия продолжает стягивать войска к украинским границам. По информации дипломатов, Германия, Франция, Италия и Испания сопротивляются введению жестких мер, поскольку хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, которые, по мнению лидеров государства, дадут ожидаемый результат.
В то же время, как сообщают источники агентства, другие клены-члены ЕС утверждают, что "публичная поддержка введения санкций лучше сдержит президента России Владимира Путина".
Как сообщалось, в ЕС предупредили РФ "беспрецедентными и серьезными последствиями" в случае нападения на Украину.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не перестала стягивать войска к границам Украины.
Кроме того, по его словам, в случае полномасштабного нападения РФ на Украину "война придет и в европейские страны" , что также приведет ко многим жертвам.
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