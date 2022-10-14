Надеются на "трампистов": Арестович объяснил, зачем РФ пытается затянуть время переговорами

По его словам, Путин надеется, что после победы "трампистов" США снизят помощь Украине

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Путин говорит о переговорах, чтобы затянуть время.

Об этом Арестович сказал в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

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"Переговоры нужны для того, чтобы оттягивать со временем до победы Трампа или трампистов в США. Особенно они надеются на промежуточные выборы в США (которые состоятся 8 ноября. На них американцы будут выбирать представителей в Сенат и Палату представителей – Ред.). Гитлер надеялся на армию Венка (которая должна была защитить Берлин. – Ред.), а Путин на Трампа. Они лихорадочно держатся за этот шанс, как за последнее чудо", – говорит советник ОП.

По его словам, Путин надеется, что после победы "трампистов" США снизят помощь Украине и будут настаивать на переговорах между Украиной и Россией.

"Пусть погибнет 100 тыс. мобилизованных, чтобы дотянуть до ноября, когда консерваторы (республиканцы. – Ред.) могут вернуться к власти. Нам нужно делать то, что мы и делаем – держать непоколебимую позицию. Если мы дрогнем, то дадим им передышку и возможность отдалить катастрофу", – отмечает Арестович.

Именно поэтому он назвал важным ленд-лиз, позволяющий президенту США оказывать помощь, минуя Конгресс.

Ранее мы писали, что по результатам промежуточных выборов в США демократы могут потерять контроль над Конгрессом в пользу республиканцев – некоторые представители которых критикуют многомиллиардную помощь Украине, требуя ее остановить.

Напомним, Алексей Арестович подвел итоги "Рамштайн-6". Он признался, что не ожидал таких хороших результатов.

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