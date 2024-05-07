"Надо активнее нападать": Кадыров угрожаетУкраине захватить два города

Чеченский лидер также мечтает "посадить этого Зеленского и заставить его подписать необходимые для безопасности русскоязычного населения бумаги".
Лидер Чечни Рамазан Кадыров угрожает Украине уже в мае захватить Одессу и Харьков. Он отмечает, что "надо забрать все территории Украины".
Об этом Кадыров заявил на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.
Чеченский лидер сказал, что "надо активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время".
"В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно нужно Одессу и Харьков забрать, затем посадить этого Зеленского и заставить его подписать необходимые для безопасности русскоязычного населения бумаги", — сказал Кадыров.
Он также озвучил лживые утверждения о том, что западные государства якобы хотят обворовать Украину, занять ее территории и отдать их одному из европейских государств.
"Поэтому мы не должны этого позволить. Нужно забрать все территории Украины", — подчеркнул лидер Чечни.
Напомним, ранее в мае командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что у россиян есть план захвата Харькова или Сум, но неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.
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