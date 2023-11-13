"Надо больше и быстрее": Кулеба прокомментировал вопрос поставок Евросоюзом боеприпасов Украине

Издание Bloomberg написало о том, что Евросоюз вряд ли сможет выполнить обещание предоставить Украине миллион артснарядов до марта 2024 года. К сожалению, это правда.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона.

"Будем подгонять ЕС"

Как подчеркнул глава ведомства, есть вопросы, и наша дипломатия много говорит, громко бьет в колокола. По мнению Кулебы, причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину.

"Такая политическая воля есть. Причиной является, скажем так, столь плачевное состояние оборонной промышленности, которая может производить достаточное количество снарядов, и состояние складов и способность заключать внешние контракты", – отметил дипломат.

Оказалось, что есть много препятствий, а некоторые вещи – несинхронизированы. Евросоюз работает над устранением этих бюрократических проблем.

"И именно поэтому, находясь в Берлине, я призвал ЕС разработать целостную политику в сфере оборонной индустрии. То есть если мы, как европейцы, хотим обладать способностью защищать всю Европу, то нам нужно новое качество работы оборонных индустрий", – утверждает Кулеба.

Необходимо устранить все препятствия, ввести все необходимые стимулы. Наладить процесс на таком уровне, чтобы все работало, как часы.

"И тогда мы увидим новое качество работы. Я вижу, что определенные шаги уже предпринимаются. Но нужно больше, нужно быстрее. Мы ценим поддержку ЕС, но будем их подгонять", – резюмировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 ноября принял участие в Совете министров иностранных дел Европейского Союза. Он, в частности, призвал увеличить военную помощь для Украины, принять в декабре решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также ускорить работу над 12 пакетом санкций против России и усилить взаимодействие со странами Азии, Африки и Южной Америки благодаря Формуле мира и гуманитарной программе Grain From Ukraine.

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