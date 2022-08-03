"Надо было не воевать": в России маршрутчик выгнал безногого оккупанта, отказавшегося платить за проезд

В России водитель маршрутки отказался бесплатно везти безногого оккупанта, утверждавшего, что потерял ноги на войне.
На это безногий захватчик заявлял водителю, что он якобы неправ, потому что Россия воюет против "нацистов". В то же время пассажиры маршрутки лишь насмехались над безногим оккупантом.
Видео инцидента публикуют в телеграммах-каналах.
В Сети отмечают, что инцидент произошел в российском городе Псков. Там маршрутщик отказался бесплатно везти оккупанта. Между водителем маршрутки и захватчиком произошла перепалка:
- "Я воевал, дед!", — говорит захватчик.
- "Я рад за тебя. Надо было не воевать!", – отвечает ему водитель маршрутки
- "Я потерял ноги, дед!", — говорит кафир.
- "Да хоть три теряй, мне что до того", — говорит водитель
- "А как же нацисты, дед?! Они детей едят! Как же денацификация, дед", — говорит одурманенный пропагандой оккупант.
Пассажиры маршрутки не помогли российскому захватчику, а наоборот смеялись над ним и требовали от водителя выгнать безногого оккупанта, чтобы продолжить движение автобуса. Тогда маршрутщик взял биту и заставил оккупанта отойти от автобуса.
Напомним, журналист Владимир Золкин позвонил по телефону россиянке и сообщил, что ее любимый в плену. Золкин предложил ей пообщаться с избранником. Впрочем, женщина заявила, что очень занята и попросила перезвонить по телефону после 21:00. Такое заявление несколько ошарашило военного РФ.
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