Надо быть гибкими: как Трамп объяснил внезапное изменение своей политики по тарифам

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему внезапно изменил свое мнение и на 90 дней приостановил действие огромных тарифов против других стран мира (за исключением Китая).

Об этом глава Белого дома сказал в разговоре с журналистами.

«Вы должны обладать гибкостью. Я могу сказать, что вот стена, и я собираюсь пройти через эту стену. Я собираюсь пройти сквозь нее, несмотря ни на что. И продолжаю идти. Но сквозь стену не пройдешь. Иногда нужно уметь пройти под стеной, вокруг стены или над стеной. Иногда вы не будете учитывать финансовые рынки, потому что они меняются. Посмотрите, как сильно они изменились сегодня. Вы знаете, мы сегодня были довольно умеренными, но в последние несколько дней это выглядело довольно пасмурно. Я думаю, они говорят, что это был самый большой день в финансовой истории. Это довольно большое изменение, и я думаю, нужно быть гибким. Вы должны быть гибкими», – объяснил Трамп.

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Представитель Белого дома Каролайн Левитт назвала решение Трампа о приостановлении пошлин «искусством соглашения» и «тактикой переговоров».

«Многие из вас, медиа, явно не поняли „искусство соглашения“. Вы явно не увидели, что делает президент Трамп», – сказала она.

Также Левитт не верит в опасения, что пошлины на союзников приблизят страны.

«На самом деле мы увидели обратный эффект. Весь мир звонит по Соединенным Штатам, а не Китаю, потому что им нужны наши рынки, им нужны наши потребители, и им нужен этот президент в Овальном кабинете, чтобы поговорить с ними», — подытожила спикер.

Ранее Дональд Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран мира. А вчера, 8 апреля, американский президент наложил на Китай дополнительные пошлины в рекордные 104%.