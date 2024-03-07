"Надо готовиться к худшему": спецслужбы Литвы — о вероятности войны в Европе

В случае избрания Путином президентом РФ дальнейшее нагнетание войны будет более вероятно.
Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис считает, что сейчас нет оснований для паники из-за вероятности войны в Европе, однако следует "готовиться к худшему".
Такое мнение Дарюс Яунишкис высказал для Delfi.
"Хочу подчеркнуть, что пока нет повода ни для паники, ни для упадочных настроений. Но, как и большинство политиков и экспертов всего мира, я призываю трезво оценить положение и, конечно, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", — сказал Яунишкис.
Глава литовской спецслужбы заликал двигаться "в сторону подготовки и предупреждения" потенциальной российской агрессии.
"К сожалению, такова сейчас ситуация в мире, такова и функция разведки и ее судьбы — напоминать о напряжениях и опасностях", — отметил Яунишкис, добавив, что в случае избрания Путином президентом РФ дальнейшее нагнетание войны будет более вероятным.
Напомним, ранее спецслужба Литвы дала оценку, сколько лет Россия способна воевать в Украине.
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