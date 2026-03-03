Надо ли украинцам бежать из Израиля: посол рассказал о ситуации

Флаг Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук оценил ситуацию с безопасностью в этой ближневосточной стране и назвал количество желающих эвакуироваться. Сейчас массового выезда не наблюдается, однако дипломаты держат ситуацию под контролем.

Об этом дипломат сказал в комментарии «Радио Свобода».

Корнийчук сообщил, что по состоянию на вечер 2 марта у посольства не было информации о погибших или раненых украинцах в результате боевых действий на Ближнем Востоке.

Эвакуация из Израиля в Украину

«По эвакуации — люди обращались, но их не так много. Сейчас у меня — 25 обращений. Это люди, которые приехали на паломнические туры и не ожидали, конечно, такой истории. И те, что краткосрочно посещали знакомых, родственников и хотели бы уехать», — рассказал украинский посол.

В то же время, по словам дипломата, обращений от граждан Украины, которые остались без средств или жилья, не поступало.

Надо ли эвакуироваться из Израиля?

«На сегодня, на мой взгляд, насущной необходимости в эвакуации нет, поскольку работает переход в Египет круглосуточно. Можно добраться автобусом или частным транспортом, а оттуда — два часа до Шарм-эль-Шейха. У нас в субботу, на момент атаки, были делегации — мы тоже возили их на египетскую границу», — рассказал Корнийчук.

Он отметил, что посольство поддерживает связь с гражданами через горячую линию и электронную почту, а консулы продолжают принимать в штатном режиме.

По словам дипломата, если количество желающих эвакуироваться из Израиля превысит сотню, посольство будет обращаться к частным компаниям для организации специальных рейсов.

В то же время Корнийчук подчеркнул, что нынешняя ситуация в Израиле отличается от предыдущей.

«Тревоги звучат, но их гораздо меньше, и они достаточно короткие. То есть тревога не как в Украине, (где она — ред.) может продолжаться полдня. Здесь — 15-20 минут: взрыв, бомбоубежище, отбой — и дальше люди возвращаются к делам. Но я подчеркиваю, что надо очень внимательно относиться к сообщениям Командования тыла Израиля и выполнять все требования. Это существенно уменьшает или вообще исключает летальные последствия», — отметил посол.

Напомним, из-за обострения на Ближнем Востоке 28 февраля МИД призвал украинцев не посещать Израиль и Иран, а тем, кто уже там, — немедленно выехать или строго соблюдать меры безопасности. Гражданам в регионе следует избегать скоплений людей, следить за сообщениями властей, держать с собой документы и знать расположение укрытий.

Ситуация в Израиле — что известно об ударах со стороны Ирана

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля, Тегеран выпустил по Израилю 270 ракет и дронов. Как сообщил тогда Корнийчук, около 40 целей (почти 20%) не удалось сбить, что привело к попаданиям, в частности в Тель-Авиве и Бейт-Шемеше. В результате атак погибли 11 человек, а более 140 получили ранения.

Вечером 1 марта иранская ракета попала в районе Иерусалима, в результате чего пять человек получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, а на месте падения обломков работала полиция.