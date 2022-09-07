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"Надо максимально подготовиться": в Варшаве предупредили, что Россия может напасть на Польшу уже через 3 года

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"Надо максимально подготовиться": в Варшаве предупредили, что Россия может напасть на Польшу уже через 3 года

Иллюстрация / Фото: freepublish

В Польше предупредили об угрозе со стороны РФ своей стране.

В ближайшие три-десять лет может появиться "серьезный риск" российского вторжения в Польшу. Этот термин официальной Варшаве следует использовать, чтобы максимально усилить армию.

Об этом заявил заместитель главы Минобороны Польши Марцин Очепа, передает PAP.

По его мнению, все зависит от того, как закончится война России против Украины.

"Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от 3 до 10 лет", – предупредил он.

Он считает, что России потребуется от 3 до 10 лет, чтобы восстановить свой военный потенциал после колоссальных потерь в войне против Украины.

Так, в проекте оборонного бюджета Польши на следующий год уже запланированы рекордные расходы на армию более 97 млрд злотых (около 750 млрд грн). Очепа говорит, что по новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).

"Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии и, прошу меня простить, совсем второстепенно, как бухгалтеры разберутся с расходами", — сказал Очепа.

Напомним, польские журналисты призывают судить российских пропагандистов как военных преступников.

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Дата публикации
Просмотры
20к
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