Надо меньше пить: врачи порекомендовали королеве Елизавете II отказаться от регулярного употребления спиртного

Надо меньше пить: врачи порекомендовали королеве Елизавете II отказаться от регулярного употребления спиртного

По слухам, королева любила выпить дома во время ланча коктейль джина с дюбонне.

Врачи порекомендовали британской королеве Елизавете II отказаться от регулярного употребления алкоголя и не пить на мероприятиях в стране, чтобы сохранить здоровье и таки встретить платиновый юбилей правления в 2022 году.

Об этом информирует Daily Telegraph со ссылкой на источники при дворе.

Монархиня отнеслась к этой рекомендации серьезно и решила полностью отказаться от спиртного. Она отказалась даже от любимых коктейлей с Мартини.

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По слухам, королева любила выпить дома во время ланча коктейль джина с дюбонне, перед ужином - джин с Мартини. Обычно напитки ей смешивал муж, герцог Эдинбургский, который сам предпочитал пиво. Источник СМИ считает, что после смерти принца коктейли могли перестать приносить удовольствие Елизавете, которая за десятилетия привыкла к этому ритуалу на двоих.

Также королева могла выпить бокал рейнвейна или розового вина, но никогда не любила шампанское.

Интересно, что она даже велела для банкетов закупать не дорогое шампанское, а бренда сети Tesco, ведь, что никто не заметит, что это за напиток, если бутылки будут обернуты в белую ткань.

Сейчас королева в своем возрасте пребывает в добром здравии, хотя недавно ее впервые с 2004 года видели с тростью.

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