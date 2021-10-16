Надо меньше пить: врачи порекомендовали королеве Елизавете II отказаться от регулярного употребления спиртного

По слухам, королева любила выпить дома во время ланча коктейль джина с дюбонне.
Врачи порекомендовали британской королеве Елизавете II отказаться от регулярного употребления алкоголя и не пить на мероприятиях в стране, чтобы сохранить здоровье и таки встретить платиновый юбилей правления в 2022 году.
Об этом информирует Daily Telegraph со ссылкой на источники при дворе.
Монархиня отнеслась к этой рекомендации серьезно и решила полностью отказаться от спиртного. Она отказалась даже от любимых коктейлей с Мартини.
По слухам, королева любила выпить дома во время ланча коктейль джина с дюбонне, перед ужином - джин с Мартини. Обычно напитки ей смешивал муж, герцог Эдинбургский, который сам предпочитал пиво. Источник СМИ считает, что после смерти принца коктейли могли перестать приносить удовольствие Елизавете, которая за десятилетия привыкла к этому ритуалу на двоих.
Также королева могла выпить бокал рейнвейна или розового вина, но никогда не любила шампанское.
Интересно, что она даже велела для банкетов закупать не дорогое шампанское, а бренда сети Tesco, ведь, что никто не заметит, что это за напиток, если бутылки будут обернуты в белую ткань.
Сейчас королева в своем возрасте пребывает в добром здравии, хотя недавно ее впервые с 2004 года видели с тростью.
Читайте также:
- В ярком платье и почти без синяков на руках: королева Елизавета II на приеме во дворце
- Этот день в истории: три ретрофото королевы Елизаветы II и ее семьи
- Редко носит: королева Елизавета II надела на мероприятие сапфировую брошку своей бабушки