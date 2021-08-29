Надо найти достойного партнера для переговоров: Эрдоган назвал условие сотрудничества с "Талибаном"

Президент Турции предлагает заключить соглашения.
Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с боевиками "Талибана" путем заключения сделок — подобных "ливийской" модели.
Об этом сообщает издание Gazeteduvar.
"Возможно, нам удастся заключить соглашение подобны "ливийским". Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой источник найдется, почему бы не подписать такое соглашение?" — сказал он.
К слову, суть "ливийской" модели заключается в подписанном меморандуме между Турцией и ливийским Правительством национальной согласий о безопасности и сотрудничестве в военной сфере. Это охватывает любое направление военно-политического и военно-технического сотрудничества между Турцией и ПНС. По положениям, Анкара оказывать помощь правительства в деле создания сил быстрого реагирования в составе воинских частей Ливии, разведке или в морском патрулировании.
Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.
Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.