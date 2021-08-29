Надо найти достойного партнера для переговоров: Эрдоган назвал условие сотрудничества с "Талибаном"

Надо найти достойного партнера для переговоров: Эрдоган назвал условие сотрудничества с "Талибаном"

Президент Турции предлагает заключить соглашения.

Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган заявил о возможности сотрудничества с боевиками "Талибана" путем заключения сделок — подобных "ливийской" модели.

Об этом сообщает издание Gazeteduvar.

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"Возможно, нам удастся заключить соглашение подобны "ливийским". Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой источник найдется, почему бы не подписать такое соглашение?" — сказал он.

К слову, суть "ливийской" модели заключается в подписанном меморандуме между Турцией и ливийским Правительством национальной согласий о безопасности и сотрудничестве в военной сфере. Это охватывает любое направление военно-политического и военно-технического сотрудничества между Турцией и ПНС. По положениям, Анкара оказывать помощь правительства в деле создания сил быстрого реагирования в составе воинских частей Ливии, разведке или в морском патрулировании.

Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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