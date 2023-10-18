"Надо подавать в отпуск и ложиться в дурку": оккупант рассказал о "подарках" от ВСУ

Российский оккупант рассказал, что ВСУ присылают армии РФ "подарки" в виде прилетов. По его мнению, нужно убегать в отпуск и ложиться "в дурку", потому что война будет продолжаться еще 2-3 года.

Об этом свидетельствует перехват, обнародованный ГУР.

Российский оккупант хочет взять отпуск и лечь "в дурку" – перехват

"Волка ничего толкового не сказал"

Как рассказал захватчик, украинские военные продолжают обстреливать позиции армии РФ. Мол, все нормально, но 2-4 прилета все же было.

"О, Вовку (диктатор Владимир Путин – ред.), кстати, слушали здесь, сидели. Короче, ни**я толкового он не сказал", – отмечает солдат.

Собеседница добавила, что президент государства-агерсора сказал об отпуске. Мол, через полгода солдат армии РФ будут отпускать на 14 дней.

"Да, единственное это, на**й, больше ничего. Короче, бл**ь. Очевидно, эта х**ня надолго затянется... Года на два, возможно, три", – считает оккупант.

"Ну а что? Единственный вариант – это подавать в отпуск и в дурь, на**й, ложиться. Больше ни**ра", — подытожил свой спич солдат вражеской армии.

Ранее военнослужащий оккупационной армии жалуется, что еду им не подвозили три недели, а воду – 7 дней. Что касается потерь в личном составе, то они колоссальны.

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