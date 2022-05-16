"Надо показать скорую победу": из-за неудач в Украине Путин может напасть на Грузию

"Надо показать скорую победу": из-за неудач в Украине Путин может напасть на Грузию

Американский ученый Линкольн Митчелл считает, что из-за неудач российской армии в Украине Путин может отдать приказ напасть на Грузию.

Как он объясняет, такие действия нужны для российского диктатора, чтобы хоть где-то показать скорую победу армии РФ. Путин уверен, что Грузия – это оптимальный вариант для этого.

Об этом пишет CNN.

"Несколько ученых и активистов указали, что если Путин увязнет в Украине, ему понадобится где-то скорая победа, и он может перекинуться на Грузию", — заявил Митчелл.

Как отмечает издание, такие же опасения выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, нынешнее политическое напряжение в стране обострилось после начала вторжения в Украину. Приближенные к правительству политики призывают избегать войны, но оппозиция считает, что власть сильно преувеличивает попытки усмирить агрессора.

Напомним, директор "Центра военно-правовых исследований" военный эксперт Александр Мусиенко не исключает возможности нового штурма Киева со стороны России.

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