"Надо работать!": посол рассказала, как украинские беженцы находят свое место в Ирландии

Ирландия / © www.thesun.co.uk

Украинские беженцы в Ирландии должны осознать, что государственная помощь не будет вечной и что нужно работать.

Об этом заявила посол Украины в Ирландии Лариса Герасько в интервью«Главкому».

Герасько отметила, что часть украинцев активно адаптируется, изучает язык и ищет работу, но есть и те, кто просто не хочет ничего делать. По ее словам, большинство переселенцев это женщины с детьми, и они работают преимущественно неполный день, хотя некоторые имеют полную занятость.

Посол прокомментировала уведомление об уменьшении помощи. Она подтвердила, что Ирландия сокращает поддержку: с марта 2024 бесплатное жилье предоставляется всего на 90 дней, также несколько уменьшились социальные выплаты.

«Ничего не бывает вечным. Это должен каждый осознавать. Например, год назад всем приезжающим с марта 2024 года предоставляется бесплатное жилье всего на 90 дней, также уменьшились социальные выплаты, но не драматично. Но слушайте, люди, надо работать», — сказала она.

Герасько опровергла распространенную информацию о якобы 5,7 тысячи пустых домов, готовых для украинцев. Она объяснила, что такая программа существует для всех, кто готов отремонтировать старые дома, но на практике это, как правило, очень старые и непригодные для жизни сооружения, расположенные в малозаселенных районах. По словам посла, будь эти дома пригодными для проживания, ирландцы уже давно бы их заняли, ведь в стране существует серьезный жилищный кризис.

По данным посольства Украины в Ирландии, в настоящее время в стране проживает под временной защитой ориентировочно 80 тысяч украинцев.

«До полномасштабного российского вторжения в Ирландии проживало почти 19 тысяч украинцев. В общем, наша община достаточно велика. По статистике ирландской стороны, украинцы составляют 2% населения Ирландии», — говорит Лариса Герасько.

Напомним, ирландское правительство начало сворачивать жилищную поддержку для украинских беженцев, ссылаясь на пересмотр программ помощи. Как сообщил министр по миграции Колм Брофи, уже отменен ряд контрактов на временное проживание, и этот шаг является частью постепенной трансформации политики поддержки, которая продлится в ближайшие месяцы.