"Надо рассматривать все варианты": топ-генерал Нидерландов – о возможности направить войска в Украину

Онно Эйхельсгейм отметил, что отправка войск в Украину является крайним вариантом, и до сих пор его публично не рассматривали.

Сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открыты ко всем возможным вариантам.

Такое мнение высказал глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм во время визита в Чехию, передает NL Times.

По словам Эйхельсгейма, для Нидерландов сейчас "не ко времени" говорить об отправке солдат в Украину, но нужно рассматривать все варианты.

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"Я думаю, что вы не должны списывать ни один вариант, чтобы увидеть, как лучше поддержать Украину", — добавил он.

Топ-военный Нидерландов подчеркнул, что отправка войск в Украину является "крайним вариантом", и до сих пор ее публично не рассматривали.

Глава генштаба армии Нидерландов допустил, что теоретический сценарий развертывания военных должен происходить в рамках коалиции – например, через НАТО или группу из 10-15 стран. "Было бы удивительно, если бы одна или две страны собирались это сделать", — добавил генерал.

Эйхельсгейм подчеркнул, что существуют и другие способы помочь Киеву, например, прислать больше оружия. "Есть и другие возможности, кроме того, чтобы думать о солдатах в форме НАТО, которые там ходят", – отметил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. "Мы это обсудили. Пока консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", — сказал Макрон.

Президент Франции напомнил, что ранее европейские страны не хотели даже обсуждать поставки оружия в Украину, но все изменилось.