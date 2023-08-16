"Надо разорить концерн": у Соловьева истерика из-за решения Mercedes-Benz

Немецкая компания решила полностью отключить российских дилеров от своего программного обеспечения.
Российский пропагандист Владимир Соловьев выдал очередное истерическое заявление из-за решения немецкой компании Mercedes-Benz, вышедшей с российского рынка, полностью отключить российских дилеров от своего программного обеспечения. Пропагандист обозвал компанию "нацистской сволочью" и пригрозил "разорить" концерн.
С такими угрозами он выступил в эфире своей пропагандистской программы на РосТВ.
Немецкая компания, в частности, ограничила россиянам доступ к онлайн-системам, которые используются для осуществления технического обслуживания и выявления проблем.
По этому поводу Соловьев заявил, что концерн "должен выкупить все автомобили, которые приобрели россияне, что нужно "подавать коллективный иск на миллиарды долларов", а затем начал угрожать, что нужно "разорить" концерн.
Напомним, в студии Соловьева восторженно обсуждали, какие города Украины нужно "стереть с лица земли" ракетами (видео).
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