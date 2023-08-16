Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Надо разорить концерн": у Соловьева истерика из-за решения Mercedes-Benz

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2226
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Надо разорить концерн": у Соловьева истерика из-за решения Mercedes-Benz

Владимир Соловьев/Фото: vsoloviev.ru

Немецкая компания решила полностью отключить российских дилеров от своего программного обеспечения.

Российский пропагандист Владимир Соловьев выдал очередное истерическое заявление из-за решения немецкой компании Mercedes-Benz, вышедшей с российского рынка, полностью отключить российских дилеров от своего программного обеспечения. Пропагандист обозвал компанию "нацистской сволочью" и пригрозил "разорить" концерн.

С такими угрозами он выступил в эфире своей пропагандистской программы на РосТВ.

Немецкая компания, в частности, ограничила россиянам доступ к онлайн-системам, которые используются для осуществления технического обслуживания и выявления проблем.

По этому поводу Соловьев заявил, что концерн "должен выкупить все автомобили, которые приобрели россияне, что нужно "подавать коллективный иск на миллиарды долларов", а затем начал угрожать, что нужно "разорить" концерн.

Напомним, в студии Соловьева восторженно обсуждали, какие города Украины нужно "стереть с лица земли" ракетами (видео).

Читайте также:

Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за решения Mercedes-Benz

Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за решения Mercedes-Benz

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2226
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация